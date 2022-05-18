Петропавловск-Камчатский, , 05:48 — REGNUM Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла высотой до трех километров, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Кратер Карымской Сопки Игорь Шпиленок

По ее данным, шлейф от выброса растянулся на 18 километров на северо-восток от исполина. Уточняется, что населенные пункты по пути пеплового выброса отсутствуют. В связи с этим предполагается, что угрозы для жителей полуострова выброс не представлял.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая вулкан Карымский выбросил пепел на высоту до 5700 метров над уровнем моря. Шлейф от выброса ушел на северо-восток в сторону Кроноцкого залива. Пострадавших не было. Случаев пеплопада в населенных пунктах Камчатки также не фиксировалось.

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