Тбилиси, 18 мая, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Тбилиси 18 мая пройдёт марш оппозиционных сил, направленный в защиту СМИ, критически настроенных по отношению к грузинским властям, сообщает 17 марта грузинский телеканал «Формула».

ru.torange.biz Грузинский флаг

Шествие начнется с площади Республики и завершится у здания парламента. Организаторами мероприятия являются оппозиционные телеканалы «Мтавари архи», «Формула» и «Кавкасиа».

"16 мая, арестовав Нику Гварамию, «Грузинская мечта» одновременно попрала права человека, судебную систему, свободу слова и европейское будущее страны. Сегодня, когда окно возможностей открыто, арест владельца критического СМИ — это отступление от десятилетий борьбы и работы, от возможности европейской интеграции и возвращение в Россию, где жизни многих поколений патриотов Грузии были принесены в жертву и всё ещё приносятся в жертву. Критические СМИ сегодня — это единственное, что отличает Грузию от России, и теперь СМИ нуждаются в солидарности… Мы ждём всех, для кого неприемлемо возвращаться в Россию и кто хочет обрести свободу», — говорится в заявлении организаторов марша.

16 мая Тбилисский городской суд признал генерального директора телеканала «Мтавари архи» Нику Гварамию виновным и приговорил его к трём годам и шести месяцам тюремного заключения.

Прокуратура обвинила Гварамию в хищении в особо крупных размерах, коммерческом подкупе, изготовлении и использовании поддельных официальных документов, а также легализации незаконных доходов.