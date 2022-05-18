Верхняя Пышма, Свердловская область, 18 мая, 2022, 05:42 — ИА Регнум. В Свердловской области задержали гражданина, совершившего несколько краж из магазинов. Об этом сообщает МО МВД России «Верхнепышминский».

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Одной из пострадавших стала торговая точка в Верхней Пышме. Оттуда пропал товар на сумму более восьми тысяч рублей. Злоумышленником оказался гражданин 1998 года рождения. Полицейские установили, что он причастен к целой серии краж. Вор похищал продукты питания, косметику, дорогую парфюмерию, а также канцелярские и туалетные принадлежности.

Свою вину подозреваемый признал. Он заявил стражам порядка, что не имеет постоянного источника дохода и поэтому и решился на кражи. Теперь ему грозит четыре года колонии. До суда его отправили под стражу.