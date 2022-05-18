Москва, , 05:41 — REGNUM В среду, 18 мая, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура воздуха +14… +16 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Весна в Москве. МИД Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ночь на 19 мая в Москве также местами небольшой дождь. Температура воздуха +6… +8 °C.

Ветер северо-западный, северный 5−11 м/с, на порывах до 15−17 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +12… +17 °C днём. Ночью — +3… +8 °C.

В четверг, 19 мая, днём в столице ожидается +11… +13 °C, по области +10… +15 °C, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью в регионе ожидается +0… +5 °C, местами заморозки до −1… −0 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной столице объявили штормовое предупреждение.

Читайте ранее в этом сюжете: Штормовое предупреждение объявили в Петербурге на 18 мая