Омск, , 05:39 — REGNUM Жителей Омска предупредили о непогоде.

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Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, ссылаясь на данные синоптиков, 18 и 19 мая в Омской области местами ожидаются кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах прогнозируется град. Порывы ветра местами могут достигать 14-20 м/с, а 19 мая — 24 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге объявили штормовое предупреждение на 18 мая из-за ожидаемого усиления ветра.

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