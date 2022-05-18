Артём, Приморский край, 18 мая, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Таксист в Артёме угрожал ножом прохожему, который сделал замечание по поводу парковки его автомобиля на пешеходной дорожке.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Такси

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В приморских телеграм-каналах обсуждают видео, где возле дома в Артёме двое мужчин, один из которых с ножем, эмоционально выясняют отношения.

«Таксист выскочил из машины с ножом и бросился на гражданина, поливая того отборным матом и швыряя в него камни. Жильцы дома вызвали полицию», — пишут «Новости Артёма».

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске местного жителя осудили за ножевое ранение пассажира такси.