Красноярск, , 05:34 — REGNUM После издевательств над воспитанниками частного детского сада в Красноярске возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 мая в прокуратуре Красноярского края.

Дети

Уточняется, что дело возбуждено по п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»). Прокуратура контролирует ход его расследования.

По результатам прокурорской проверки «будет дана оценка законности осуществления деятельности сада и рассмотрен вопрос о её прекращении», подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура и Следственный комитет организовали проверку информации об издевательствах над детьми в частном детсаду в Советском районе Красноярска. Предварительно установлено, что воспитатель применяла физическую силу в отношении детей, а также оскорбляла, материлась в их присутствии.

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