Лондон, , 05:27 — REGNUM Министр внешней торговли Великобритании Энн-Мари Тревельян 18 мая объявит о намерении правительства предоставить «зелёным» предприятиям кредитные гарантии почти на £190 млн (около $237 млн). Об этом говорится в тезисах выступления министра, распространённых пресс-службой ведомства.

Зеленая энергетика Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе подчёркивается необходимость ускорения процесса отказа британских предприятий от загрязняющих окружающую среду видов топлива и окончательного их перевода на нулевые выбросы.

Тревельян также отмечает, что использование возобновляемых источников энергии поможет снизить зависимость Великобритании от поставок энергоресурсов из России, что поможет укрепить энергетическую безопасность Соединённого Королевства.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что страны Средиземноморья должны выстраивать свою энергетическую политику совместно.

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