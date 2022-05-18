Москва, , 05:27 — REGNUM Российский гимнаст Иван Куляк был дисквалифицирован на год Дисциплинарным комитетом Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом решении сообщила 18 мая пресс-служба организации.

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Во время одного из этапов Кубка мира в катарском городе Доха российский атлет надел на церемонию награждения форму с буквой Z. Именно этот поступок и стал причиной для дисквалификации спортсмена.

Кроме того, был аннулирован результат Куляка на этапе Кубка мира. Его обязали вернуть завоёванную в упражнениях на параллельных брусьях бронзовую медаль и призовые в размере 500 швейцарских франков (около $500). Теперь российский спортсмен не сможет принять участие в соревнованиях под эгидой FIG, а также в турнирах, организованных организацией-членом FIG. Как пояснил сам спортсмен, он надел форму с буквой Z в ответ на действия украинцев, поведение которых в отношении российских спортсменов было недопустимым в течение всего турнира.

Теперь у Куляка есть 21 день для обжалования решения о дисквалификации. В случае вступления наложенных на него ограничений в силу, российский гимнаст сможет возобновить выступления только через полгода после окончания срока действия решения о дисквалификации.