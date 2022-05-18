Уссурийск, Приморский край, 18 мая, 2022, 05:40 — ИА Регнум. В Уссурийске днём 17 мая 34-летняя женщина в закрытом припаркованном автомобиле оставила свою спящую дочь двух лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

MabelAmber Ребенок в машине

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Прохожие сообщили в полицию, что ребёнок находится один в машине более 1,5 часов. Температура воздуха на улице на момент произошедшего инцидента составила +21 С.

Женщина прибывшим полицейским пояснила, что ребенок спал в машине, и она не хотела его будить, поэтому пошла в магазин одна.

Сотрудники Госавтоинспекции составили протокол об административном правонарушении за остановку автомобиля в неположенном месте и выписали штраф в полторы тысячи рублей.

Также инспекторы по делам несовершеннолетних женщину привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию дочери. Материалы направлены в административную комиссию для принятия решения.

Отмечается, что запрет оставлять ребенка в автомобиле касается детей младше 7 лет. Малышей можно оставлять на срок не более 5 минут, а если дольше, то закон предусматривает за это ответственность. При более серьезных последствиях для ребенка, которого оставили в машине, допускается уголовная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии из автомобиля вылетели на проезжую часть двое несовершеннолетних. Инцидент произошел во время выполнения водителем движения по кругу в ауле Кумыш. Дети в возрасте шести и восьми лет выпали из движущейся машины.