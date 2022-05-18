Якутск, 18 мая, 2022, 05:27 — ИА Регнум. В Якутске вечером 17 мая из окна квартиры на 5 этаже выпала 43-летняя женщина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ по Якутии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Окно

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Следователи устанавливают обстоятельства падения. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь женщины не удалось.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM, ребёнок погиб, выпав из окна квартиры 6-го этажа на юге Москвы.