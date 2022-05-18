Брюссель, 18 мая, 2022, 05:00 — ИА Регнум. Возможность использования доходов для восстановления Украины от замороженных активов попавших под санкции предпринимателей намерен рассмотреть Евросоюз. Об этом 17 мая сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Евросоюз намерен рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов предпринимателей, подпавших под его санкции, для восстановления Украины. Об этом со ссылкой на проект предложения сообщило во вторник агентство Bloomberg.

По данным агентства, в Евросоюз поступило подобное предложение, которое будет рассмотрено ЕС. Кроме того, в Евросоюзе могут инициировать выпуск долговых обязательств, цель которых будет такая же — восстановление Украины.

Отмечается, что 18 мая Еврокомиссия планирует выступить с предложением направить гранты, поступающие от стран, входящих в сообщество, и от третьих стран на поддержку киевского режима. Еврокомиссия намерена в координации с союзниками и международными организациями предложить Киеву пакет помощи размером $15 млрд для покрытия финансового дефицита Украины в течение трёх месяцев.

Уточняется, что Киеву могут предложить в виде займов на финансирование срочных правительственных расходов от €7 млрд до €9 млрд. При этом государства, входящие в ЕС, предложат новые гарантии, которые позволят предоставить долгосрочные займы, а гранты из бюджета Евросоюза будут перенаправляться на субсидирование выплаты процентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министры обороны стран — членов Евросоюза обещали продолжать поддерживать ресурсами украинских нацистов.