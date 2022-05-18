Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 18 мая, 2022, 04:57 — ИА Регнум. В Новом Уренгое (ЯНАО) автопарк городского общественного транспорта пополнился двумя новыми автобусами курганского производства. Все они на экологически чистом газомоторном топливе, решают задачи нацпроекта «Экология», сообщает глава города Андрей Воронов в своём телеграм-канале.

Пресс-служба горадминистрации Нового Уренгоя Автобусы КАВЗ на Ямале

«Вся техника — отечественная. Выпущена на курганском заводе КАВЗ. Автобусы адаптированы для маломобильных граждан и пассажиров с колясками, оснащены кондиционерами, видеонаблюдением, электронным табло, системой Глонасс, терминалами бесконтактной оплаты», — поясняет Андрей Воронов.

Автобусы куплены при поддержке губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. В 2021 году Новый Уренгой получил 10 таких автобусов, отмечает глава Нового Уренгоя.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО сообщают, что ещё один автобус курганского производства поступил в город Ноябрьск. Всего в 2022 году Ямал закупит 61 автобус. Большинство машин — на газомоторном топливе. Новые автобусы выйдут на маршруты в Ноябрьске, Новом Уренгое, Надымском, Пуровском и Ямальском районах.