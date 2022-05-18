Хабаровск, , 05:02 — REGNUM В Хабаровском крае в течение трёх лет отмечается снижение заболеваемости туберкулёзом. На начало 2022 года зарегистрировано с таким диагнозом менее 1500 человек, уменьшилось и число летальных случаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Обзорная ренгенограмма. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких Giller Boris

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Улучшить статистку позволило массовое обследование населения на COVID-19, раннее выявление туберкулеза и своевременное начало терапии. Значительное количество заболеваний туберкулезом выявили компьютерной томографией.

По данным всемирной организации здравоохранения существует группа заболеваний, при которых туберкулез развивается чаще. Например, сахарный диабет, язвенная болезнь желудка, хронические заболевания пищеварения, мочевыделения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай по итогам 2021 года насчитывалось 75 вновь выявленных случаев активного туберкулёза. В 2020 году было выявлено 73 случая.