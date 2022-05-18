Якутск, 18 мая, 2022, 04:42 — ИА Регнум. В Якутии приказом председателя СКР назначен замруководителя следственного управления Следственного комитета России республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

СУ СК РФ по Якутии Иннокентий Сивцев

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Полковник юстиции Иннокентий Сивцев получил новую должность — заместителя руководителя СУ СК России по Якутии.

Сивцев 1973 года рождения, окончил Якутский государственный университет им М. К. Аммосова по специальности «юриспруденция», имеет большой опыт прокурорской и следственной работы.

В последнее время руководил контрольно-следственным отделом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве на должность исполняющего обязанности вице-премьера — министра топлива и энергетики республики назначен Мерген Дагба.