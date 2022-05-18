Тбилиси, , 13:30 — REGNUM Депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Заркуа призвал западную общественность не заступаться за осуждённого гендиректора оппозиционного канала Нику Гварамию, сообщает 17 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Ника Гварамия. 2018 OSCE Parliamentary Assembly

«Я обращаюсь к представителям всех наших стран-партнеров, включая депутатов Европарламента, представителей Сената, и остальных. Если бы аналогичное преступление было совершено в вашей стране, разве человек его совершивший, будь он журналистом или руководителем СМИ, получил бы снисхождение? Если бы какая-нибудь частная компания присвоила 7 миллионов, вы бы тогда вышли и сказали, что это политическое давление? Есть много примеров в Европе и Америке, чтобы сказать, что это политическое давление на СМИ?!» — сказал Заркуа.

Напомним, что 16 мая Гварамия был приговорён к трём годам и шести месяцам лишения свободы.