Магадан, , 04:40 — REGNUM Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев с 18 по 20 мая будет работать в магаданской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев Пресс-служба Минвостокразвития

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Трутнев ознакомится с ходом реализации инвестиционных проектов, проведёт встречу с инвесторами и крупными предприятиями Магаданской области.

Также вице-премьер проведёт ряд совещаний, включая совещание по вопросам социально-экономического развития Колымы. Руководители области представят разработки мастер-плана Магадана.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев в Петропавловске-Камчатском 17 мая посетил стройку главной больницы региона. От объекта у него остались непростые впечатления.