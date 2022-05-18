Вашингтон, , 04:18 — REGNUM США прорабатывают различные варианты безопасного вывоза с Украины больших объёмов пшеницы и кукурузы. Об этом со ссылкой на источники 17 мая сообщает телекомпания CNN.

Пшеница Agrobk.ru

По её данным, американскими экспертами рассматриваются пути транспортировки украинских продовольственных ресурсов по железным дорогам, морю, а также транспортной авиацией. Изучаются варианты, учитывающие различное отношение России к этому вопросу. Отмечается, что одним из ключевых игроков в вопросе вывоза с Украины зерновых является Турция, задействованная в переговорах с РФ.

Планируется, что вывоз украинской пшеницы станет одной из основных тем на инициированной США конференции по продовольственной безопасности, которая в мае пройдёт в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз поможет Украине опустошить её зернохранилища и вывезти украинское зерно в Европу.

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