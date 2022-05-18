Ленск, Якутия, , 04:32 — REGNUM В Ленске местная администрация заплатит за укус бездомной собаки ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Якутии.

Собака State Farm

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Прокуратура Ленского района провела проверку по фактам нападения на жителей безнадзорных животных, а также соблюдения органом местного самоуправления законодательства об ответственном обращении с животными без владельцев.

Установлено, что ненадлежащее исполнение установленных требований закона привело к тому, что от укуса безнадзорных собак пострадал несовершеннолетний.

В защиту прав ребёнка к администрации Ленска в суд направлено исковое заявление о компенсации морального вреда, причинённого укусом собаки.

С ответчика в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда в 50 тыс. рублей.

Решение не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, обстоятельства нападения безнадзорных животных на подростка устанавливают в Самаре.