Пекин, , 04:15 — REGNUM Количество рейсов, выполняемых грузовыми поездами Китай — Европа, неуклонно росло в апреле при сохранении бесперебойной и стабильной работы, сообщает 17 мая агентство Синьуха.

Грузовой поезд, следующий из Китая в Европу Scoopnest.com

Количество рейсов грузовых поездов Китай — Европа выросло на 3% в месячном исчислении до 1170, сообщил на пресс-конференции представитель Национальной комиссии по развитию и реформам Китая Мэн Вэй.

Отметив, что 24-й месяц подряд этот показатель превышает 1000 с момента вспышки COVID-19, Мэн сказал, что грузовые поезда Китай — Европа продемонстрировали высокую устойчивость и сыграли жизненно важную роль в стабилизации глобальных промышленных и производственно-сбытовых цепочек.