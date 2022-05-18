Богота, 18 мая, 2022, 04:15 — ИА Регнум. Не менее 12 военнослужащих армии Колумбии получили ранения в результате взрыва, сообщает пресс-служба Колумбийской национальной армии.

Sascha Grabow Колумбия

«Террористическая атака произошла в тот момент, когда военные двигались в автомобиле к району разминирования», — заявили в ведомстве.

По данным ведомства, нападение произошло в пригороде города Вистаэрмоса. В этом городе, как указали в колумбийской армии, находятся крупные повстанческие группировки. Армия Колумбии уже осудила нападение и назвала его нарушением прав человека. Пострадавших военных доставили в больницы.