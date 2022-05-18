Сямэнь, Китай, , 04:12 — REGNUM В восточно-китайском городе Сямынь, согласно данным местной таможни, зафиксирован устойчивый рост торговли со странами АСЕАН за первые четыре месяца 2022 года, сообщает 17 мая агентство Синьуха.

Сямэнь Thomas Depenbusch (Depi)

Общий объем импорта и экспорта города со странами АСЕАН с января по апрель достиг 52,3 млрд юаней (около $7,74 млрд), увеличившись на 15,1% в годовом исчислении. Экспорт вырос на 9,1% в годовом исчислении до 21,09 млрд юаней, в то время как импорт увеличился на 19,6% до 31,21 млрд юаней.

За этот период среди стран АСЕАН — Индонезия, Вьетнам и Таиланд вошли в тройку крупнейших торговых партнеров Сямэня, объем торговли которых с городом составил 19,04 млрд юаней, 9,64 млрд юаней и 6,87 млрд юаней, увеличившись на 29,1%, 21,4% и 24,5% соответственно.

Механические и электротехнические изделия, уголь и сельскохозяйственная продукция были основными импортируемыми товарами в течение этого периода, в то время как экспорт состоял в основном из механических и электротехнических товаров и трудоемкой продукции.