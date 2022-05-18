Сямэнь, Китай, 18 мая 2022, 04:12 — REGNUM В восточно-китайском городе Сямынь, согласно данным местной таможни, зафиксирован устойчивый рост торговли со странами АСЕАН за первые четыре месяца 2022 года, сообщает 17 мая агентство Синьуха.
Общий объем импорта и экспорта города со странами АСЕАН с января по апрель достиг 52,3 млрд юаней (около $7,74 млрд), увеличившись на 15,1% в годовом исчислении. Экспорт вырос на 9,1% в годовом исчислении до 21,09 млрд юаней, в то время как импорт увеличился на 19,6% до 31,21 млрд юаней.
За этот период среди стран АСЕАН — Индонезия, Вьетнам и Таиланд вошли в тройку крупнейших торговых партнеров Сямэня, объем торговли которых с городом составил 19,04 млрд юаней, 9,64 млрд юаней и 6,87 млрд юаней, увеличившись на 29,1%, 21,4% и 24,5% соответственно.
Механические и электротехнические изделия, уголь и сельскохозяйственная продукция были основными импортируемыми товарами в течение этого периода, в то время как экспорт состоял в основном из механических и электротехнических товаров и трудоемкой продукции.