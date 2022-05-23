Якутск, 23 мая, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В 2022 году по программе модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение» в Якутии запланировано проведение капитального ремонта 26 учреждений здравоохранения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Ремонт пройдет в медицинских учреждениях 22 районов: Алданского, Аллаиховского, Амгинского, Анабарского, Булунского, Верхнеколымского, Верхоянского, Кобяйского, Ленского, Мегино-Кангаласского, Мирнинского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Оймяконского, Олекминского, Оленекского, Среднеколымского, Таттинского, Томпонского, Усть-Янского, Хангаласского и Эвено-Бытантайского.

По словам министра здравоохранения Якутии Лены Афанасьевой, от того, в каких условиях пациенты получают медицинскую помощь, зависит во многом и выздоровление.

Главный врач Мирнинской центральной районной больницы Татьяна Стручкова поддержала мнение министра здравоохранения и отметила, что обновленные больницы и поликлиники настраивают пациента на положительные эмоции, которые являются важным аспектом в успешном лечении.

«В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта в том числе были выделены субсидии на капитальный ремонт взрослой поликлиники в городе Мирный, Светлинской городской больницы, Алмазнинской врачебной амбулатории.

На сегодняшний день в поликлинике Мирного заменили кровлю и оконные конструкции. Также запланирована замена систем горячего и холодного водоснабжения и сантехники. В стационарном корпусе установят новые окна, поменяют половое покрытие, отремонтируют входную группу и сделают косметический ремонт первого этажа.

Проведенные работы улучшат качество оказания медицинской помощи. Нашим пациентам станет гораздо удобнее получать медицинскую помощь, улучшится маршрутизация, повысится уровень комфорта для посетителей.

В ближайшей перспективе запланирован ремонт женской консультации, стационарного корпуса, продолжится ремонт взрослой поликлиники. Помимо ремонтных работ повышается укомплектованность медучреждения современным оборудованием. Это значительно повышает уровень диагностики, сокращает время ожидания результата, а значит повышает оперативность назначаемого лечения и его результат. Именно это главная задача врача», — рассказала Татьяна Стручкова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии до 2025 года по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение» будет приобретено более 70 модульных зданий врачебных амбулаторий и ФАПов для отдалённых районов республики.