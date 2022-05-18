Пекин, 18 мая, 2022, 04:09 — ИА Регнум. Китайские банки зафиксировали чистую покупку иностранной валюты в прошлом месяце, показали данные валютного регулятора страны, передает 17 мая агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Китайские кредиторы купили иностранной валюты на сумму $229,7 млрд и продали на сумму $210,6 млрд в апреле. Это привело к чистой покупке в размере $19 млрд, сообщило Государственное управление иностранной валюты Китая.