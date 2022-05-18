Чэнду, Китай, 18 мая, 2022, 04:06 — ИА Регнум. Инфракрасные камеры засняли кадры борьбы диких больших панд за право спаривания в природном заповеднике Хуанлун провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 17 мая агентство Синьхуа.

(сс) mordilla-net Панда

Было сделано более 300 фотографий и 30 видеоклипов, чтобы запечатлеть битву между тремя самцами панд, победитель которой получил право спариваться с самкой, сказал директор отдела охраны ресурсов и научных исследований заповедника Ань Дэцзюнь.

«Победивший самец панды провел более пяти часов с самкой, которая, как ожидается, родит в конце этого года», — сказал Ань.

Дикие большие панды, которые обычно живут поодиночке, обыскивают равнинные местности, чтобы найти себе пару в ежегодный сезон течки, когда они обычно собираются вместе и борются за права спаривания. Это был первый случай, когда такие изображения гигантских панд, соперничающих за пару, были сняты в природном заповеднике Хуанлун.

В заповеднике обитает 15 видов животных, находящихся под охраной высшего класса страны, в том числе большая панда, золотая курносая обезьяна и сычуаньский такин, а также 45 видов животных, находящихся под охраной второго класса, таких как нахур, архар и малая панда.