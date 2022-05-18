Пекин, 18 мая 2022, 04:02 — REGNUM В Китае была опубликована статья главы китайского государства и председателя ЦК Компартии Китая Си Цзиньпина об основах развития страны, передает агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин
Си Цзиньпин
Elhorizonte.mx

Статья генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпина, посвященная основным теоретическим и практическим вопросам, касающимся развития Китая, была опубликована 16 мая.

Статья Си Цзиньпина, который также является председателем КНР и председателем Центрального военного совета Китая, была опубликована в 10-м номере журнала Qiushi Journal за этот год, ведущего журнала Центрального комитета КПК.