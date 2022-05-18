Пекин, 18 мая, 2022, 04:02 — ИА Регнум. В Китае была опубликована статья главы китайского государства и председателя ЦК Компартии Китая Си Цзиньпина об основах развития страны, передает агентство Синьхуа.

Elhorizonte.mx Си Цзиньпин

Статья генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпина, посвященная основным теоретическим и практическим вопросам, касающимся развития Китая, была опубликована 16 мая.

Статья Си Цзиньпина, который также является председателем КНР и председателем Центрального военного совета Китая, была опубликована в 10-м номере журнала Qiushi Journal за этот год, ведущего журнала Центрального комитета КПК.