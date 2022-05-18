Тбилиси, 18 мая, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Отец бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николай Саакашвили 17 мая на свое странице в «Фейсбуке» (организация, признанная в РФ нежелательной) призывает всех прекратить играть с жизнью его сына и опубликовать результаты медицинских исследований.

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

«…Я ждал результатов медицинского исследования из клиники. Я хотел бы выразить свое возмущение тем, что происходит вокруг Миши. Как будто лёд тронулся, Миша находится в гражданской клинике, есть надежда, что в людях, которые манипулируют судьбой третьего президента, проснулась человечность. Я снова ошибся… Стандартные фразы — исследования продолжаются… При желании это можно сделать за несколько часов или максимум за два дня. Возникает слишком много вопросов и сомнений. Что происходит? Немедленно проведите все виды исследований и начните лечение уже сегодня! Поймите, что процесс лечения и реабилитации Миши долгий и сложный. Хватит играть с жизнью президента! Вы медлите… своими сознательными действиями, вы погружаетесь в большое болото греха», — написал Саакашвили-старший.

Напомним, что Михаил Саакашвили был переведён из руставской тюрьмы на лечение в тбилисскую частную клинику.