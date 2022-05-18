Пекин, , 03:59 — REGNUM Главный политический советник Китая Ван Ян 16 мая призвал национальных политических советников уделять больше внимания повышению качества консультаций, сообщает агентство Синьхуа.

Ван Ян Palácio do Planalto

Член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председатель Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), выступил с речью, председательствуя на 71-м заседании Совета председателей 13-го Национального комитета НПКСК в Пекине.

Отметив, что благодаря регулярной работе по профилактике и борьбе с COVID-19 был достигнут последовательный прогресс в повышении качества работы Национального комитета НПКСК, Ван призвал приложить усилия по совершенствованию стандартов и процедур оценки работы, выдвинуть конкретные меры по улучшению работы комитета и более эффективно использовать систему оценки с помощью технологий.

На совещании, среди прочего, были рассмотрены и одобрены проект повестки дня и расписание 22-й сессии Постоянного комитета 13-го Национального комитета НПКСК. Сессия запланирована на период с 20 по 22 июня и будет посвящена экологичному, низкоуглеродному и высококачественному развитию.