Главный политический советник Китая призвал улучшить качество консультаций
Пекин, 18 мая, 2022, 03:59 — ИА Регнум. Главный политический советник Китая Ван Ян 16 мая призвал национальных политических советников уделять больше внимания повышению качества консультаций, сообщает агентство Синьхуа.
Член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председатель Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) выступил с речью, председательствуя на 71-м заседании Совета председателей 13-го Национального комитета НПКСК в Пекине.
Отметив, что благодаря регулярной работе по профилактике и борьбе с COVID-19 был достигнут последовательный прогресс в повышении качества работы Национального комитета НПКСК, Ван призвал приложить усилия по совершенствованию стандартов и процедур оценки работы, выдвинуть конкретные меры по улучшению работы комитета и более эффективно использовать систему оценки с помощью технологий.
На совещании среди прочего были рассмотрены и одобрены проект повестки дня и расписание 22-й сессии Постоянного комитета 13-го Национального комитета НПКСК. Сессия запланирована на период с 20 по 22 июня и будет посвящена экологичному, низкоуглеродному и высококачественному развитию.