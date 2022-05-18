Вашингтон, , 03:56 — REGNUM Попыток применить оружие против неопознанных летающих объектов (НЛО) при встрече с ними американские военные никогда не предпринимали. Такое заявление сделал на открытых слушаниях в подкомитете спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса замдиректора разведки ВМС США Скотт Брэй.

НЛО tombud

В Конгрессе США впервые за несколько десятков лет состоялись открытые слушания, посвящённые вопросам наблюдения и изучения НЛО. Объекты подобного рода изучает в США специально сформированная в Министерстве обороны целевая группа.

Представитель Пентагона уточнил, что при встрече военных с НЛО оружие не применялось даже с целью предотвращения потенциального столкновения в воздухе. Отвечая на вопрос одного из конгрессменов, что из себя представляют НЛО, замдиректора разведки ВМС США пояснил, что большинство подобных объектов являются физическими, как, например, метеорологические явления. Ещё часть могут являться аномалиями или сбоем в приборах наблюдения.

Также представитель Пентагона указал, что у целевой спецгруппы в министерстве обороны США, которая изучает НЛО, нет никаких материалов, указывающих на внеземное происхождение обломков каких-либо НЛО, обнаруженных на земной поверхности, которые удалось изучить.

Летом 2021 года аппарат директора Национальной разведки США распространил версию доклада для Конгресса США касательно вопросов наблюдения за НЛО. В доклад вошли данные о случаях, зарегистрированных с ноября 2004 по март 2021 года. За этот срок было зафиксировано 144 неопознанных явления, при этом 80 из них — с помощью приборов или датчиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Пентагон обещал Конгрессу США не скрывать информации об НЛО и инопланетянах.

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