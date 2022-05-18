Нанкин, Китай, 18 мая, 2022, 03:52 — ИА Регнум. В районе дельты реки Янцзы была запущена ключевая программа улучшения состояния рек, при этом Китай ускоряет создание проекта по охране водных ресурсов, сообщает агентство Синьхуа.

Река Янцзы

Программа, проект по благоустройству реки Усун, обойдется примерно в 83,1 млрд юаней ($12,24 млрд) и будет состоять из двух частей — в провинции Цзянсу и Шанхае. Участок Цзянсу будет находиться в Сучжоу и обойдется в 15,6 млрд юаней, причем средства будут направлены на улучшение русла реки, проекты по охране водных ресурсов, мосты и другие области.

По словам министра водных ресурсов Китая Ли Гойина, программа улучшит борьбу с наводнениями в регионах вокруг озера Тайху, третьего по величине пресноводного озера Китая. Она также восстановит региональную водную экологию и облегчит речное судоходство между Сучжоу и Шанхаем. По данным Министерства водных ресурсов, Китай ускорил строительство проектов по охране водных ресурсов и планирует запустить более 30 проектов в 2022 году.

По словам Ли, строительство ключевых проектов по охране водных ресурсов имеет важное значение для усилий Китая по расширению внутреннего спроса, стабилизации своей экономики, содействию высококачественному развитию и стимулированию новой модели развития.

Китай планирует инвестировать более 800 млрд юаней в строительство проектов по охране водных ресурсов в 2022 году. По данным министерства, за первые четыре месяца года объем инвестиций достиг 195,8 млрд юаней, увеличившись на 45,5% в годовом исчислении.