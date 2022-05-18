Пекин, 18 мая, 2022, 03:49 — ИА Регнум. Китайские эксперты в области здравоохранения вновь заявили о необходимости и срочности того, чтобы пожилые люди получали прививки от COVID-19, поскольку в некоторых регионах локальные пути передачи COVID-19 еще не полностью перекрыты, сообщает агентство Синьхуа.

Who.int Вакцинация

Согласно статистике, пожилые люди относятся к группе высокого риска возникновения тяжелых симптомов, сказал эксперт из отделения инфекционных заболеваний Первой больницы Пекинского университета Ван Гуйцян.

Он отметил, что уровень антител у пожилых людей после получения двух доз вакцины против COVID-19 относительно ниже, чем у молодых людей, но антитела будут быстро увеличиваться после повторной вакцинации среди пожилых людей. В то время как получение всех трех доз вакцины «может эффективно предотвратить тяжелые случаи и смертельные случаи среди пожилых людей».

Эксперт Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Ван Хуацин сказал, что пожилые люди, в основном с сопутствующими заболеваниями, вероятно, увидят ухудшение текущих симптомов и осложнений после заражения.

Статистика показывает, что среди людей в возрасте старше 60 лет частота тяжелых состояний у тех, кто не был вакцинирован или получил только одну дозу вакцины, была более чем в 20 раз выше, чем у тех, кто получил две или три дозы вакцины.

Эксперты также настоятельно призвали предпринять усилия по обеспечению удобств для пожилых людей с точки зрения вакцинации и активизировать процесс вакцинации для тех, кто живет в учреждениях по уходу за престарелыми или прикован к дому.