Бразилиа, , 03:47 — REGNUM Пассажирский автобус столкнулся с фургоном на дороге в штате Мату-Гросу в Бразилии у границы с Парагваем и Боливией, сообщает пресс-служба бразильской федеральной дорожной полиции.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что лобовое столкновение транспортных средств произошло в городе Сорризу на севере штата. По предварительным данным, водитель автобуса, в салоне которого находились 45 пассажиров, уснул за рулем. В результате ДТП погибли 11 человек, еще десятки получили травмы различной степени тяжести. Виновник аварии также получил тяжелые травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в провинции Фарьяб в Афганистане погибла пятилетняя девочка в результате дорожной аварии. Сообщалось, что ее сбил водитель мотоцикла. Виновника ДТП арестовали.