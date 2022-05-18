Пекин, 18 мая, 2022, 03:42 — ИА Регнум. Розничные продажи в Китае снизились в течение первых четырех месяцев этого года, поскольку вспышки COVID-19 оказали давление на потребительский рынок страны, показали официальные данные, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Розничные продажи потребительских товаров, важный показатель уровня потребления в Китае, снизились на 0,2% в годовом исчислении до 13,81 трлн юаней (около $2 трлн) в период с января по апрель, показали данные Национального бюро статистики КНР. Только в апреле розничные продажи сократились на 11,1% по сравнению с прошлым годом и составили 2,95 трлн юаней.

«Снижение розничных продаж в апреле было в основном связано с краткосрочным воздействием COVID-19», — заявил представитель бюро Фу Линхуэй на пресс-конференции.

По словам Фу, в прошлом месяце продажи предметов первой необходимости и сектор общественного питания пострадали от вспышки COVID-19, что замедлило рост общих розничных продаж в Китае. В апреле доходы от общественного питания снизились на 22,7%. В регионах, серьезно пострадавших от COVID-19, таких как дельта реки Янцзы и северо-восточный Китай, розничные продажи упали.

Несмотря на падение розничных продаж, основные жизненные потребности жителей были гарантированы, что привело к росту продаж соответствующих товаров. Продажи напитков у крупных предприятий подскочили на 6% в апреле, в то время как продажи зерна, пищевого масла и других продуктов питания выросли на 10%, показали данные бюро.

За первые четыре месяца продажи в крупных супермаркетах выросли на 3,6% в годовом исчислении. Продажи в продуктовых магазинах и мини-маркетах выросли на 2,4% и 6,8% соответственно. Более того, онлайн-потребление в Китае продолжало поддерживать розничные продажи. За первые четыре месяца онлайн-продажи физических товаров выросли на 5,2%, при этом их доля в розничных продажах увеличилась.

Фу ожидает, что потребление в Китае постепенно оправится от последствий COVID-19 и продолжит стабилизировать экономику, добавив, что потребление послужило основной движущей силой экономического роста Китая в 2021 году и в первом квартале этого года.

«Сдерживаемое потребление будет постепенно высвобождаться по мере того, как эпидемия будет взята под контроль, а производство и жизнь людей вернутся в нормальное русло», — отметил Фу.

По его словам, темпы восстановления потребления в Китае сохранятся отчасти из-за ослабления эпидемической ситуации, политики в поддержку потребления и мер по поддержке предприятий.