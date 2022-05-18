Каракас, 18 мая, 2022, 03:39 — ИА Регнум. Встречу по поводу возобновления переговоров властей и оппозиционных сил Венесуэлы провели председатель Национальной ассамблеи республики Хорхе Родригес и представитель венесуэльской оппозиции Херардо Блайд. Об этом 17 мая спикер законодательного органа сообщил в своем микроблоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Венесуэла

Родригес отметил, что правительство Венесуэлы рассматривает венесуэльского дипломата Алекса Сааба, который был передан США, «полноценным членом своей делегации на возможных переговорах». Он добавил, что власти страны требуют его участия в инициативах, на основании которых планируется заключить соглашение с оппозицией.

Как сообщало ИА REGNUM, Алекс Сааб был экстрадирован в США 16 октября 2021 года. Американские власти обвиняют его в отмывании денег, а также в сговоре с целью совершения такой деятельности. Сам Сааб не признает указанных обвинений.