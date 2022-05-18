Чанша, Китай, , 03:38 — REGNUM Подписано соглашение о строительстве Китайско-Бразильского сельскохозяйственного научно-промышленного парка в Паракату, расположенного в штате Минас-Жерайс в Бразилии, сообщило министерство коммерции провинции Хунань в центральном Китае, передает агентство Синьхуа.

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Соглашение было подписано между китайской компанией Longping Agriculture Science Co., Ltd. (LongPing Agriscience) и муниципалитетом Паракату. Парк будет построен компанией LongPing Agriscience и ее дочерней компанией LongPing High-Tech Brazil.

Первоначально планировалось, что проект будет заключен в 2020 году, но он был отложен из-за пандемии. С прошлого года парк увеличил инвестиции в строительство двух заводов по переработке семян и трех холодильных хранилищ семян, все из которых, как ожидается, будут введены в эксплуатацию ко второй половине этого года.

Китайские университеты, предприятия и международные организации также обосновались в парке. Генеральный директор LongPing Agriscience Ши Лян сказал, что парк создаст платформу для роста китайских компаний в Бразилии и поможет создать новые рабочие места в регионе.

Китайско-Бразильский сельскохозяйственный научно-промышленный парк стал хорошей моделью для сотрудничества между Китаем и Бразилией, а также между странами БРИКС, сказал генеральный консул Китая в Рио-де-Жанейро Тянь Мин.