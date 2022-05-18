Красногорск, , 03:38 — REGNUM В рамках приватизационных торгов в Красногорске планируется реализовать муниципальный актив — 100% уставного капитала ООО «Красногорская оптическая компания». Стартует тендер с ценой 9,671 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Торги намечены на 21 июня 2022 года. Шаг аукциона — 483,55 тыс. рублей.

Основанием приватизации является постановление главы Красногорска от 27 апреля 2022 года. При этом аукцион в ноябре 2021 года был «отменен по решению собственника».

Компания была учреждена муниципальными властями для розничной торговли оптикой в апреле 2018 года. Директор — Денис Ильичев. По итогам 2021 года фирма получила прибыль в размере 278 тыс. рублей при выручке — 7,303 млн рублей.