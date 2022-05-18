Пекин, , 03:34 — REGNUM Китайские предприятия активно подают заявки на международную регистрацию промышленных образцов, сообщил главный регулятор интеллектуальной собственности страны, передает агентство Синьхуа.

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В общей сложности 49 китайских предприятий подали 108 международных заявок на промышленные образцы 5 мая, в первый день вступления в силу Гаагского соглашения в Китае, согласно данным, опубликованным Национальным управлением интеллектуальной собственности (NIPA) на пресс-конференции.

Гаагское соглашение о международной регистрации промышленных образцов представляет собой механизм, направленный на защиту интеллектуальной собственности, чтобы помочь договаривающимся сторонам пользоваться всемирной охраной своих промышленных образцов.

В тот день NIPA получило 58 таких заявок, причем число заявок от производителя компьютеров Lenovo, медицинской технологической компании GEMT и производителя смартфонов Xiaomi возглавляет список, сказал представитель NIPA Вэй Баочжи.

Китайские предприятия постоянно используют гаагскую систему для разработки своих макетов на международном товарном рынке, при этом количество поданных международных заявок на образцы составило 141 с 5 по 13 мая, сказал Вэй.

Он отметил, что вступление Китая в Гаагскую систему демонстрирует его открытость к участию в глобальной системе управления ИС и обеспечивает удобство для зарубежных предприятий при выходе на динамичный и широкий рынок Китая.