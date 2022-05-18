Чунцин, Китай, , 03:29 — REGNUM Местный суд заблокировал счет клуба китайской футбольной суперлиги «Чунцин Лянцзян Атлетик» после того, как бывший игрок клуба подал в суд на него за невыплату заработной платы, сообщает 17 мая агентство Синьхуа.

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Согласно сообщению издания Soccer News, местный суд принял решение заморозить счет «Чунцин Лянцзян Атлетикс» после того, как неназванный экс-игрок обвинил клуб в невыплате ему зарплаты. Счет клуба будет заморожен до тех пор, пока спор не будет урегулирован. В отчете говорится, что несколько игроков «Чунцина» не получали зарплату в течение 16 месяцев.

Из-за пандемии COVID-19 матчи китайской Суперлиги 2022 года будут проводиться на трех площадках — в Даляне, Мэйчжоу и Хайкоу — в централизованном формате. График еще не определен.