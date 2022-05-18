Хабаровск, 18 мая, 2022, 03:26 — ИА Регнум. В Хабаровске пойдут под суд трое местных жителей, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

(сс) sajinka2 Мошенничество

Читайте также: От действий банды лжегазовщиков в Удмуртии пострадали почти 100 человек

По версии следствия, фигуранты разработали преступную схему продажи якобы нового асфальтобетонного завода. С целью фиктивного заключения договора купли-продажи с АО «Универсальная лизинговая компания» они подыскали две фирмы, одна из которых выступала в качестве покупателя, лизингополучателя, вторая — поставщика завода.

В марте 2019 года стороны заключили договор лизинга, по условиям которого компания обязалась приобрести у поставщика, действующего в составе преступной группы, асфальтобетонный завод стоимостью 89 млн рублей и предоставить его во временное владение и пользование лизингополучателю с последующим выкупом.

Обвиняемые убедили стороны подписать договор купли-продажи, акт приема-передачи без фактической поставки завода.

В июле, создавая видимость исполнения обязательств, подельники подыскали и приобрели оборудование, имеющее внешнее сходство с новым асфальтобетонным заводом, и передали его лизингополучателю.

Уголовное дело с утвержденным обвинением передано в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.

В отношении одного из соучастников ранее вынесен приговор с назначением наказания в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, взысканием 65 млн рублей. Миллион рублей он возместил добровольно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых жителей республики и Свердловской области по статье о мошенничестве.