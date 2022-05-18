Балтийск, Калининградская область, 18 мая, 2022, 03:26 — ИА Регнум. Построенные для Балтийского флота (БФ) новые малые ракетные корабли проекта 22 800 «Каракурт» и 21 631 «Буян-М» спущены на воду и готовятся к испытаниям, заявил командующий БФ вице-адмирал Виктор Лиина. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба БФ на сайте Минобороны РФ.

DPM1971 Малый ракетный корабль «Каракурт» ВМФ России

Количество новых кораблей, которые в 2022 году пополнят флот, в заявлении командующего не уточняется.

пресс-служба БФ «Кроме того, по словам командующего, в морских полигонах флота завершает комплекс испытаний после модернизации сторожевой корабль «Неустрашимый». После их завершения сторожевой корабль вернётся в состав флота и продолжит выполнение задач… в составе соединения надводных кораблей».

Как сообщало ИА REGNUM, сторожевой корабль Балтийского флота (БФ) «Неустрашимый» выполнил вблизи побережья Калининградской области испытательные ракетные стрельбы.

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