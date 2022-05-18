Шанхай, Китай, 18 мая, 2022, 03:25 — ИА Регнум. Китайский Шанхай прервал передачу COVID-19 среди населения во всех своих 16 районах, сообщил муниципальный чиновник, передает 17 мая агентство Синьуха.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Мегаполис 16 мая сообщил о 77 подтвержденных локальных случаях передачи COVID-19 и 746 местных бессимптомных случаях, сообщил на пресс-конференции заместитель директора Шанхайской муниципальной комиссии здравоохранения Чжао Даньдань.

По его словам, все новые случаи были зарегистрированы в районах, находящихся на карантине или закрытых для управления. По словам чиновника, за 16 мая в городе была зарегистрирована одна смерть, связанная с COVID-19. Погибшей была 92-летняя женщина с сопутствующими заболеваниями.

По словам Чжао, в общей сложности 315 пациентов с COVID-19 были выписаны из больницы после выздоровления в понедельник, а 2872 бессимптомных случая были освобождены из карантина.