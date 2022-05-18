Нанкин, Китай, , 03:23 — REGNUM Провинция Цзянсу на востоке Китая планирует создать в этом году 14 000 новых рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, сообщает 17 мая агентство Синьхуа.

«Инвалид» Цитата из м/ф «Заяц-симулянт». реж Леонид Амальрик. 1967. СССР

Федерация инвалидов Китая отметила, что в 2022 году провинция также предоставит программы профессиональной подготовки для 20 000 человек с ограниченными возможностями.

По словам официального представителя федерации Ли Цзя, в Цзянсу создано 54 предпринимательских инкубатора и 117 баз для поддержки людей с ограниченными возможностями в открытии собственного бизнеса.

Ли отметил, что провинция приняла различные меры, включая обеспечение продовольствием и предоставление субсидий, чтобы помочь инвалидам пережить последствия эпидемии COVID-19.

По словам Ли, Цзянсу продолжит объединять ресурсы и предлагать такие услуги, как обучение навыкам и юридические консультации, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями начать бизнес.

Согласно трехлетнему плану, опубликованному центральным правительством Китая, в период с 2022 по 2024 год будет создан миллион новых рабочих мест для людей с ограниченными возможностями в городских и сельских районах.