Симферополь, , 03:26 — REGNUM В арбитраж Крыма поступил банкротный иск, адресованный жилищно-строительному кооперативу «Южный берег». Исковое заявление от кредитора пока судом к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск подало ООО «Племенный завод «Бугры». Он поступил в суд 12 мая 2022 года. Детали пока не сообщались.

В августе 2021 года племенной завод через суд расторг договор членства в жилищно-строительном кооперативе «Южный берег» и взыскал 14 003 152 рубля уплаченных денежных средств.

Стоит отметить, что в России с 1 апреля по 1 октября 2022 года действует мораторий на возбуждение банкротных производств по инициативе кредиторов. Между тем в этой норме есть ряд исключений.

Напомним, ранее в Ленинградской области под наблюдение, как первый этап в процедуре банкротства, был взят ЖСК «ТосноСтрой».