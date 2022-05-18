Вашингтон, 18 мая, 2022, 03:13 — ИА Регнум. Предупреждение об опасности возрождения фашизма делала экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт. Об этом сообщила 17 мая экс-первая леди США и экс-глава американского внешнеполитического ведомства Хиллари Клинтон в ходе своего выступления на мероприятии в ООН, посвящённом памяти Олбрайт.

Мадлен Олбрайт

«Она знала лучше, чем большинство других, хотела, чтобы мы знали, и написала книгу о фашизме, о том, что он может возникнуть здесь или где-либо еще», — сказала Клинтон.

Олбрайт родилась 15 мая 1937 года в Праге и при рождении её звали Мария Яна Корбелова. В 1949 году семья будущего политика попросила политического убежища в США, а в возрасте 20 лет Олбрайт получила американское гражданство.

Свои первые шаги в политике Олбрайт начала как активист Демократической партии, а в 1993 году занявший пост американского лидера Билл Клинтон назначил Олбрайт постпредом США при ООН и членом своей администрации.

В 1997 году политик посетила Россию и во время визита пыталась убедить российское руководство в том, что расширение НАТО на восток является положительной тенденцией. Результатом переговоров стала разработка и последующее подписание Основополагающего акта. В этом документе указано, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников и что сторонами будет создан механизм для «консультаций, координации и совместных действий». Однако первое расширение НАТО на восток произошло уже в 1999 году, возражения России при этом во внимание приняты не были.

Мадлен Олбрайт скончалась 23 марта в возрасте 84 лет.