Вашингтон, , 03:10 — REGNUM Встречу с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом провел в Вашингтоне американский госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

Стороны обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье, а также способы и пути по укреплению мира и стабильности в регионе.

Блинкен отметил, что США ценят Грецию как важнейшее звено в усилении энергетической безопасности, а также в содействии сотрудничеству, включая механизм «три плюс один», в который, помимо Вашингтона и Афин, входят Кипр и Израиль.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая, на приеме по случаю визита греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Соединенные Штаты, глава Белом дома Джо Байдена заявил, что США и Греция вместе противодействуют России в рамках ситуации с Украиной.