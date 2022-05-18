Новосибирск, , 03:01 — REGNUM В качестве третьего лица в дело о банкротстве крупнейшего мостостроителя России — АО «Сибмост» вступила Новосибирская областная прокуратура. Подобный шаг обосновали указанием Генпрокурора России от 11 марта 2022 года, которым был усилен надзор «в целях обеспечения законности в условиях неблагоприятных внешнеполитических и экономических факторов, связанных с недружественными действиями ряда государств», передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Также 1 июня 2022 года в арбитраже Новосибирской области планируется начать рассмотрение требования конкурсного управляющего компании о привлечении к субсидиарной ответственности семерых бывших топ-менеджеров и акционеров, в том числе Альберта и Владислава Кошкиных, которые на 2015 год были основными владельцами. Соответствующее требование поступило в суд еще в мае 2021 года, но до сих пор не рассмотрено. При этом несколько ответчиков направили в суд заявление о применении последствий пропуска срока исковой давности для предъявления требования о взыскании убытков.

Напомним, в феврале 2022 года в отношении АО была организована проверка соблюдения трудовых прав работников.

Банкротом актив был признан в 2020 году.

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