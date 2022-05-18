Владивосток, , 02:54 — REGNUM Ситуация на рынке труда Приморья стабильная — количество вакансий в несколько раз превышает число безработных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Рынок труда. Lenobl.ru

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В регионе на 9 тыс. зарегистрированных безработных предлагается более 56 тыс. свободных вакансий.

«Самыми востребованными являются профессии в таких сферах, как строительство, обрабатывающее производство, сельское и лесное хозяйства, оптовая и розничная торговля, транспортировка и хранение. Больше всего вакансий представлено на рынке труда Владивостока, Артема, Находки, Уссурийска и Октябрьского округа», — сказал министр профессионального образования и занятости населения Приморья Сергей Дубовицкий.

В условиях внешнего санкционного геополитического и экономического давления для сохранения стабильности на рынке труда приняты дополнительные меры поддержки занятости приморцев.

«Что касается школьников и студентов, используем такие ресурсы, как стройотряды, организуем временное трудоустройство в свободное от учебы время для лиц от 14 до 18 лет, привлекаем студентов к ремонтным работам в колледжах и школах», — добавил Дубовицкий.

Пл словам председателя правительства края Веры Щербины, ситуация с занятостью в Приморье стабильная, даже лучше, чем в других регионах Дальнего Востока и в целом по России.

«Мы ведем еженедельный мониторинг того, что происходит на рынке труда. Видим, что даже те люди, которые находятся в простое, получают заработную плату и остаются в штате», — пояснила Щербина.

Главам муниципальных образований рекомендовано активизировать работу по созданию рабочих мест для молодежи 14-18 лет в летний период.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Приморья с начала 2022 года подали 1360 заявок на бесплатное обучение по национальному проекту «Демография».