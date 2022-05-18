Владивосток, , 02:42 — REGNUM Аграрии Приморья почти на 30 тыс. тонн планируют увеличить сборы картофеля и овощей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Картофель (сс) sbj04769

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Посеяно почти 39 тыс. га ранних зерновых культур — 104% от плана.

«Если позволят погодные условия, посеем 307 тыс. га сои и 79 тыс. га кукурузы. Необходимый запас семян в наличии», — сказали в минсельхозе региона.

Отмечается, что для овощеводов предусмотрены субсидии на покупку техники, теплиц для рассады, увеличена поддержка на овощи защищенного грунта. В этом году вместе с населением будут посажено 16,9 тыс. га картофеля и 7,4 тыс. га овощей открытого грунта. Благодаря государственной поддержке площадь посева риса увеличится на 1,1 тыс. га.

Планируется рост к уровню 2021 года по картофелю на 20,9 тыс. тонн, овощам открытого и закрытого грунта — на 4 тыс. и 3 тыс. тонн соответственно. Объемы производства риса намерены увеличить на 5,5 тыс. тонн.

«В рамках антикризисных мер в марте этого года мы направили аграриям дополнительно 800 миллионов рублей. Необходимо увеличить объем продукции собственного производства, сделать отрасль современной и привлекательной для трудовой молодежи», — заявила председатель правительства Приморья Вера Щербина.

Как сообщало ИА REGNUM, голод российским гражданам не грозит. У России есть все ресурсы и возможности накормить мир, заявил финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.